Лукашенко готовит Беларусь к войне

Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Сейчас там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.

Об этом сообщает "Новое издание".

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Лукашенко готовится к войне

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано", — сказал Лукашенко, говоря о подготовке к войне.

Он признался, что в настоящее время в Беларуси проводят подготовку соответствующих подразделений, а также поставляют войскам технику и вооружение.

Напомним, несколько дней раньше стало известно, что Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО. Целью белорусских войск может стать Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.

Перед этим белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского сделал обращение к белорусам, объявив общую мобилизацию граждан страны.

Не так давно Беларусь в ночь на 14 марта перебросила эшелон с техникой и военными в Ошмянский район на границе с Литвой.