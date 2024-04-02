Лукашенко готовит Беларусь к войне
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Сейчас там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.
Об этом сообщает "Новое издание".
Лукашенко готовится к войне
"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано", — сказал Лукашенко, говоря о подготовке к войне.
Он признался, что в настоящее время в Беларуси проводят подготовку соответствующих подразделений, а также поставляют войскам технику и вооружение.
Напомним, несколько дней раньше стало известно, что Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО. Целью белорусских войск может стать Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.
Перед этим белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского сделал обращение к белорусам, объявив общую мобилизацию граждан страны.
Не так давно Беларусь в ночь на 14 марта перебросила эшелон с техникой и военными в Ошмянский район на границе с Литвой.
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