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Полк Калиновського оголосив мобілізацію білорусів

25 березня 2024 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Полк Калиновського оголосив мобілізацію білорусів
Представник полку імені Кастуся Калиновського. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського, який у складі ЗСУ протистоїть російським окупантам, зробив звернення до білорусів у День Волі. Він оголосив загальну мобілізацію громадян Білорусі.

Про це йдеться на сайті полку імені Калиновського у понеділок, 25 березня.

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У полку сказали, що усі білоруси, які виступають проти нинішнього білоруського режиму та війни Росії в Україні, можуть приєднатися до них.

"Сьогодні, у День Волі, ми пишемо Білорусь з великої літери. І ми звертаємось до тих, для кого рядки Янки Купали нині як ніколи зрозумілі. Ми, білоруси, добровольці, чоловіки та жінки полку імені Кастуся Калиновського, вільні люди, колишні державні службовці, підприємці, спортсмени, менеджери, громадяни, вчителі, лікарі; хто цікавився політикою і хто не цікавився; ті, хто має військовий досвід і хто його лише здобуває; люди різного віку, світогляду, життєвого досвіду та інтересів, але об’єднані любов’ю та повагою до свого народу, зневагою до жорстокого режиму білоруської влади та підтримуваної нею несправедливої ​​війни Росії проти цивілізованого світу, оголошуємо національну мобілізаційну кампанію", — сказав представник полку.

За його словами, велика хвиля еміграції останніх років випадково розкидала білорусів по всьому світу. Наразі вони не разом, і в цьому проявляється слабкість.

У полку кажуть, що за роки війни довели свою боєздатність та наводять страх на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Бійці зазначають, що розробили власну систему забезпечення, логістики, навчання та кіберзахисту.

Нагадаємо, Білорусь, як "друг" країни-агресорки Росії, готує нову військову доктрину. Вона передбачатиме тиск на захід в інтересах РФ. Зокрема, йдеться про відмову від заборони на розміщення ядерної зброї.

Також підрозділи 19-ї механізованої бригади Збройних Сил Білорусі невдовзі перекинуть у населений пункт Поставського району, що розташований за 16 кілометрів від кордону з Литвою. Зазначається, що це відбувається у рамках перевірки бойової готовності.

Білорусь
війна
Олександр Лукашенко
ЗСУ
Україна
окупанти
мобілізація

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