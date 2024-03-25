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Полк Калиновского объявил мобилизацию белорусов

25 марта 2024 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Полк Калиновского объявил мобилизацию белорусов
Представитель полка имени Кастуся Калиновского. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского, который в составе ВСУ противостоит российским оккупантам, сделал обращение к белорусам в День Воли. Он объявил всеобщую мобилизацию граждан Беларуси.

Об этом говорится на сайте полка имени Калиновского в понедельник, 25 марта.

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В полку сказали, что все белорусы, выступающие против нынешнего белорусского режима и войны России в Украине, могут присоединиться к ним.

"Сегодня, в День Свободы, мы пишем Беларусь с большой буквы. И мы обращаемся к тем, для кого строки Янки Купалы сейчас как никогда понятны. Мы, белорусы, добровольцы, мужчины и женщины полка имени Кастуся Калиновского, свободные люди, бывшие государственные служащие, предприниматели, спортсмены, менеджеры, граждане, учителя, врачи; кто интересовался политикой и кто не интересовался; те, кто имеет военный опыт и кто его только приобретает; люди разного возраста, мировоззрения, жизненного опыта и интересов, но объединенные любовью и уважением к своему народу, пренебрежением к жестокому режиму белорусской власти и поддерживаемой ею несправедливой войны России против цивилизованного мира, объявляем национальную мобилизационную кампанию", — сказал представитель полка.

По его словам, большая волна эмиграции последних лет случайно разбрасывала белорусов по всему миру. Пока они не вместе, и в этом проявляется слабость.

В полку говорят, что за годы войны доказали свою боеспособность и наводят страх на белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Бойцы отмечают, что разработали собственную систему обеспечения, логистики, обучения и киберзащиты.

Напомним, Беларусь, как "друг" страны-агрессора России, готовит новую военную доктрину. Она будет предусматривать давление на мероприятие в интересах РФ. В частности, речь идет об отказе от запрета на размещение ядерного оружия.

Также подразделения 19-й механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси вскоре перебросят в населенный пункт Поставского района, расположенный в 16 километрах от границы с Литвой. Это происходит в рамках проверки боевой готовности.

Беларусь
война
Александр Лукашенко
ВСУ
Украина
оккупанты
мобилизация

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