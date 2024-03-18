Білорусь перекидає військових до прикордонного регіону поруч з Литвою

Білоруські військові. Фото: Міноборони Білорусі

Підрозділи 19-ї механізованої бригади Збройних Сил Білорусі невдовзі перекинуть у населений пункт Поставського району, що розташований за 16 кілометрів від кордону з Литвою. Зазначається, що це відбувається у рамках перевірки бойової готовності.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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"В рамках перевірки бойової готовності підрозділи 19-ї механізованої бригади будуть розміщені на околицях д. Подоляни (Поставський р-н, Вітебська обл.). Населений пункт розташований за 16 кілометрів від кордону з Литвою", — написали у моніторинговому пабліку, повідомляючи про перекидання військових.

Зазначається, що переміщення відбудеться найближчим часом. Підрозділи бригади знаходитимуться у Подолянах до середини квітня.

Таким чином, військові 19-ї механізованої бригади будуть розгорнуті у двох прикордонних з Литвою районах Білорусі: Ошмянському та Поставському.

"Вибір локацій не випадковий. Бригада входить до складу Північно-Західного оперативного командування Сухопутних військ, завданням якого є прикриття литовського та латвійського напрямів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, додають, очікується проведення навчань з частиною підрозділів бригади на полігонах "Лепельський" та "Борисівський".

Інформація про перекидання військових. Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, декілька днів тому Білорусь перекинула ешелон з технікою та військовими до Ошмянського району, що межує з Литвою.

Незадовго до цього російські партизани АТЕШ зафіксували прибуття до Білорусі російської військової техніки у кількості 60 БМП різних модифікацій.