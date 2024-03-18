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Беларусь перебрасывает военных в приграничный регион рядом с Литвой

18 марта 2024 15:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Беларусь перебрасывает военных в приграничный регион рядом с Литвой
Белорусские военные. Фото: Минобороны Беларуси
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Подразделения 19-й механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси вскоре перебросят в населенный пункт Поставского района, расположенный в 16 километрах от границы с Литвой. Это происходит в рамках проверки боевой готовности.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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"В рамках проверки боевой готовности подразделения 19-й механизированной бригады будут размещены в окрестностях д. Подоляны (Поставский р-н, Витебская обл.). Населенный пункт расположен в 16 километрах от границы с Литвой", — написали в мониторинговом паблике, сообщая о перебрасывании военных.

Отмечается, что перемещение состоится в ближайшее время. Подразделения бригады будут находиться в Подолянах до середины апреля.

Таким образом, военные 19-й механизированной бригады будут развернуты в двух приграничных с Литвой районах Беларуси: Ошмянском и Поставском.

"Выбор локаций не случаен. Бригада входит в состав Северо-Западного оперативного командования Сухопутных войск, задача которого — прикрытие литовского и латвийского направлений", — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается проведение учений с частью подразделений бригады на полигонах "Лепельский" и "Борисовский".

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Информация о опрокидывании военных. Фото: Белорусский Гаюн

Напомним, несколько дней назад Беларусь перебросила эшелон с техникой и военными в Ошмянский район, граничащий с Литвой.

Незадолго до этого российские партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие в Беларусь российской военной техники в количестве 60 БМП разных модификаций.

Беларусь
война
граница
Александр Лукашенко
Литва
военная техника

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