Білорусь перекинула до кордону з Литвою цілий ешелон техніки та військових

Техніка, яку перекидають у Білорусі. Фото: Беларускі Гаюн

Білорусь перекинула ешелон з технікою та військовими до Ошмянського району, що межує з Литвою. Це сталося у ніч проти 14 березня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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"Підрозділи 19-ї механізованої бригади (1-й окремий механізований батальйон, в/ч 14398; 4-й окремий танковий батальйон, в/ч 22092) були перекинуті до Ошмянського району (межує з Литвою)", — пишуть у моніторинговому пабліку, говорячи про загальну кількість перекинутих військових до кордону з Литвою.

Зазначається, що число прибулої техніки відповідає неповному механізованому батальйону, який посилений танковою ротою.

Загалом зафіксовано перекидання 46 вагонів:

4 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РБ);

3 критих вагонів (зі спорядженням та боєприпасами);

39 вагонів-платформ: 12 платформ з БМП-2, 9 платформ з танками Т-72Б, 3 платформ з інженерною військовою технікою, 15 платформ з автомобільною технікою.

Нагадаємо, 11 березня в лавах Збройних сил Білорусі розпочалася перевірка боєздатності військових частин.

Незадовго до цього російські партизани АТЕШ зафіксували прибуття до Білорусі російської військової техніки у кількості 60 БМП різних модифікацій.