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Білорусь перекинула до кордону з Литвою цілий ешелон техніки та військових

14 березня 2024 14:36
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Козюк Тетяна
редактор
Білорусь перекинула до кордону з Литвою цілий ешелон техніки та військових
Техніка, яку перекидають у Білорусі. Фото: Беларускі Гаюн
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Білорусь перекинула ешелон з технікою та військовими до Ошмянського району, що межує з Литвою. Це сталося у ніч проти 14 березня. 

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". 

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"Підрозділи 19-ї механізованої бригади (1-й окремий механізований батальйон, в/ч 14398; 4-й окремий танковий батальйон, в/ч 22092) були перекинуті до Ошмянського району (межує з Литвою)", — пишуть у моніторинговому пабліку, говорячи про загальну кількість перекинутих військових до кордону з Литвою. 

Зазначається, що число прибулої техніки відповідає неповному механізованому батальйону, який посилений танковою ротою. 

Загалом зафіксовано перекидання 46 вагонів:

  • 4 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РБ);
  • 3 критих вагонів (зі спорядженням та боєприпасами);
  • 39 вагонів-платформ: 12 платформ з БМП-2, 9 платформ з танками Т-72Б, 3 платформ з інженерною військовою технікою, 15 платформ з автомобільною технікою.

Нагадаємо, 11 березня в лавах Збройних сил Білорусі розпочалася перевірка боєздатності військових частин.

Незадовго до цього російські партизани АТЕШ зафіксували прибуття до Білорусі російської військової техніки у кількості 60 БМП різних модифікацій.

Білорусь
війна
кордон
Литва
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