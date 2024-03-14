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Беларусь перебросила к границе с Литвой целый эшелон техники и военных

14 марта 2024 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Беларусь перебросила к границе с Литвой целый эшелон техники и военных
Техника, которую перебрасывают в Беларуси. Фото: Белорусский Гаюн
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Беларусь перебросила эшалон с техникой и военными в Ошмянский район, граничащий с Литвой. Это произошло в ночь на 14 марта.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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"Подразделения 19-й механизированной бригады (1-й отдельный механизированный батальон, в/ч 14398; 4-й отдельный танковый батальон, в/ч 22092) были переброшены в Ошмянский район (граничащий с Литвой)", — пишут в мониторинговом паблике, говоря об общем количестве переброшенных военных к границе с Литвой.

Отмечается, что число прибывшей техники соответствует неполному механизированному батальону, усиленному танковой ротой.

Всего зафиксировано перебрасывание 46 вагонов:

  • Беларусь перебросила к границе с Литвой целый эшалон техники и военных - фото 14 пассажирских вагона (с личным составом ВС РБ);Беларусь перебросила к границе с Литвой целый эшалон техники и военных - фото 2
  • 3 крытые вагоны (со снаряжением и боеприпасами);Беларусь перебросила к границе с Литвой целый эшалон техники и военных - фото 3
  • 39 вагонов-платформ: 12 платформ с БМП-2, 9 платформ с танками Т-72Б, 3 платформы с инженерной военной техникой, 15 платформ с автомобильной техникой.

Напомним, 11 марта в рядах Вооруженных сил Беларуси началась проверка боеспособности воинских частей.

Незадолго до этого российские партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие в Беларусь российской военной техники в количестве 60 БМП разных модификаций.

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