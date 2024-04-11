Путін заявив Лукашенку, що Росія готова до переговорів з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що Москва готова до переговорів з Києвом. Водночас він розкритикував конференцію у Швейцарії, яку організовує Україна без участі Росії.

Відео з зустрічі Путіна та Лукашенка публікують росЗМІ у четвер, 11 квітня.

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Заява Путіна про переговори з Україною

"Тепер, як ви знаєте, просувається ідея провести якусь конференцію у Швейцарії. Нас туди не запрошують. Ба більше, вважають, що нам там робити нічого. Водночас кажуть, що і без нас нічого вирішити неможливо, а оскільки ми туди не їдемо, це вже паноптикум якийсь, кажуть, що ми відмовляємося від переговорів. Нас не запрошують, а кажуть, що ми відмовляємося! Але було б смішно, якби не було так сумно", — заявив Путін.

Він каже, що Росія виступає лише "за", однак тільки не у "форматі нав'язування якихось схем, які нічого не мають спільного з дійсністю".

Нагадаємо, Путін цинічно висловився про терористичні атаки Повітряно-космічних сил Росії на енергетичні об'єкти України. Глава Кремля знову згадав про "демілітаризацію України."

Також військовий аналітик та голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що Україні варто починати переговори з Росією, маючи сильну позицію. Востаннє вона була влітку-восени 2022 року, в перший рік повномасштабного вторгнення.