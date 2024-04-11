Путин заявил Лукашенко, что Россия готова к переговорам с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. В то же время он подверг критике конференцию в Швейцарии, которую организует Украина без участия России.

Видео со встречи Путина и Лукашенко публикуют россМИ в четверг, 11 апреля.

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"Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. В то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно, а поскольку мы туда не едем, это уже паноптикум какой-то, говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся! Но было бы смешно, если бы не было так грустно", — заявил Путин.

Он говорит, что Россия выступает только "за", однако только не в "формате навязывания каких-то схем, ничего не имеющих общего с действительностью".

Напомним, Путин цинично высказался о террористических атаках Воздушно-космических сил России на энергетические объекты Украины. Глава Кремля снова упомянул о "демилитаризации Украины."

Также военный аналитик и глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что Украине следует начинать переговоры с Россией, имея сильную позицию. В последний раз она была летом-осенью 2022 года, в первый год полномасштабного вторжения.