Лукашенко відповів за яких умов може піти з посади президента Білорусі

Неочікувана заява — Лукашенко відповів, за яких обставин відмовиться від влади
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів, чи готовий покинути світ пост. Він заявив, що все залежить виключно від білорусів.
Про це пише телеграм-канал Belta.
Лукашенко назвав кодове слово
Олександр Лукашенко заявив, що може піти з посади. Однак, про це йому мають сказати самі ж білоруси. До того, самопроголошений президент заявив, що "на спокій" він піде тільки тоді, якщо біля нього буде вірна людина.
"Я піду на спокій тільки тоді, коли ви мені в якійсь формі скажете: "Все". І коли поруч стоятиме людина, яка не зрадить, яка йтиме на барикади, не боячись. Яка не буде зважати ні на що, навіть на власне життя", — зазначив Лукашенко.
Фейкові вибори в Білорусі
Зазначимо, що востаннє вибори в Білорусі відбулися у 2020 році, де переміг Олександр Лукашенко уже вшосте. Виборча кампанія минула не без репресій. Відомі випадки зачистки політичного поля від представників опозиції. На вибори не допустили незалежних спостерігачів, а бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) навіть не отримало запрошення.
Більше 35 тисяч людей були арештовані впродовж тривалих масових протестів після нечесних виборів у 2020 році.
Нагадаємо, раніше журналісти запитали в самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, чи хоче він знову балотуватися на пост у 2025 році.
Тим часом Лукашенко заявив, що готує країну до війни, а на зустрічі з Путіним він обговорив питання переговорів з Україною.
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