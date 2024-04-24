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Неочікувана заява — Лукашенко відповів, за яких обставин відмовиться від влади

24 квітня 2024 20:59
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Лукашенко відповів за яких умов може піти з посади президента Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів, чи готовий покинути світ пост. Він заявив, що все залежить виключно від білорусів.

Про це пише телеграм-канал Belta.

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Олександр Лукашенко заявив, що може піти з посади. Однак, про це йому мають сказати самі ж білоруси. До того, самопроголошений президент заявив, що "на спокій" він піде тільки тоді, якщо біля нього буде вірна людина.

"Я піду на спокій тільки тоді, коли ви мені в якійсь формі скажете: "Все". І коли поруч стоятиме людина, яка не зрадить, яка йтиме на барикади, не боячись. Яка не буде зважати ні на що, навіть на власне життя", — зазначив Лукашенко.

Фейкові вибори в Білорусі 

Зазначимо, що востаннє вибори в Білорусі відбулися у 2020 році, де переміг Олександр Лукашенко уже вшосте. Виборча кампанія минула не без репресій. Відомі випадки зачистки політичного поля від представників опозиції. На вибори не допустили незалежних спостерігачів, а бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) навіть не отримало запрошення.

Більше 35 тисяч людей були арештовані впродовж тривалих масових протестів після нечесних виборів у 2020 році. 

Нагадаємо, раніше журналісти запитали в самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, чи хоче він знову балотуватися на пост у 2025 році. 

Тим часом Лукашенко заявив, що готує країну до війни, а на зустрічі з Путіним він обговорив питання переговорів з Україною. 

Олександр Лукашенко
володимир путін
вибори
Білорусь

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