Лукашенко ответил, при каких условиях может уйти с поста президента Беларуси

Неожиданное заявление — Лукашенко ответил, при каких обстоятельствах откажется от власти
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, готов ли покинуть мир пост. Он заявил, что все зависит исключительно от белорусов.
Об этом пишет телеграмм-канал Belta.
Лукашенко назвал кодовое слово
Александр Лукашенко заявил, что может уйти с должности. Однако об этом ему должны сказать сами же белорусы. К тому же самопровозглашенный президент заявил, что "на покой" он уйдет только тогда, если возле него будет верный человек.
"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все". И когда рядом будет стоять человек, который не изменит, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью ", — отметил Лукашенко.
Фейковые выборы в Беларуси
Отметим, что последний раз выборы в Беларуси состоялись в 2020 году, где победил Александр Лукашенко уже в шестой раз. Избирательная кампания прошла не без репрессий. Известны случаи очистки политического поля от представителей оппозиции. На выборы не допустили независимых наблюдателей, а бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) даже не получило приглашение.
Более 35 тысяч человек были арестованы в течение продолжительных массовых протестов после нечестных выборов в 2020 году.
Напомним, ранее журналисты спросили у самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, хочет ли он снова баллотироваться на пост в 2025 году.
Между тем, Лукашенко заявил, что готовит страну к войне, а на встрече с Путиным он обсудил вопросы переговоров с Украиной.
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