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Неожиданное заявление — Лукашенко ответил, при каких обстоятельствах откажется от власти

24 апреля 2024 20:59
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Лукашенко ответил, при каких условиях может уйти с поста президента Беларуси
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, готов ли покинуть мир пост. Он заявил, что все зависит исключительно от белорусов.

Об этом пишет телеграмм-канал Belta.

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Александр Лукашенко заявил, что может уйти с должности. Однако об этом ему должны сказать сами же белорусы. К тому же самопровозглашенный президент заявил, что "на покой" он уйдет только тогда, если возле него будет верный человек.

"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все". И когда рядом будет стоять человек, который не изменит, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью ", — отметил Лукашенко.

Фейковые выборы в Беларуси

Отметим, что последний раз выборы в Беларуси состоялись в 2020 году, где победил Александр Лукашенко уже в шестой раз. Избирательная кампания прошла не без репрессий. Известны случаи очистки политического поля от представителей оппозиции. На выборы не допустили независимых наблюдателей, а бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) даже не получило приглашение.

Более 35 тысяч человек были арестованы в течение продолжительных массовых протестов после нечестных выборов в 2020 году.

Напомним, ранее журналисты спросили у самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, хочет ли он снова баллотироваться на пост в 2025 году.

Между тем, Лукашенко заявил, что готовит страну к войне, а на встрече с Путиным он обсудил вопросы переговоров с Украиной.

Александр Лукашенко
владимир путин
выборы
Беларусь

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