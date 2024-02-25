Лукашенко відповів, чи буде знову балотуватися в президенти

Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка запитали журналісти, чи піде він знову на вибори. Чинний очільник країни заявив, що планує балотуватися на цей пост у 2025 році.

Про це пише білоруське видання Belta у неділю, 25 лютого.

Лукашенко буде знову балотуватися в президенти

"Піду, піду, піду. І чим складнішою буде обстановка, чим активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство (втікачі. — Ред.) і вас у тому числі чим вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори", — сказав Лукашенко.

За його словами, залишати президентську посаду у такий "непростий та невизначений період" буде "рівнозначно зраді".

Водночас він сказав, що до виборів ще цілий рік, а тому багато що може змінитися.

"Звичайно, я і всі ми, суспільство, реагуватимемо на те, які зміни відбуватимуться в нашому суспільстві і в якій ситуації ми підійдемо через рік до голосування", — додав самопроголошений президент.

Раніше Лукашенко закликав правоохоронні органи у Білорусі організувати патрулювання зі стрілецькою зброєю на вулицях.

Також ми писали, що Лукашенко заявив про закінчення так званої "контртерористичної операції" на кордоні з Україною. Він розповів, що нібито затримали диверсантів.