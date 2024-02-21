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Лукашенко закликав правоохоронців патрулювати вулиці зі стрілецькою зброєю

21 лютого 2024 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лукашенко закликав правоохоронців патрулювати вулиці зі стрілецькою зброєю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав правоохоронні органи організувати патрулювання зі стрілецькою зброєю на вулицях. Таким чином, він хоче забезпечити безпеку людей.

Про це повідомляє Reuters у середу, 21 лютого.

Правоохоронці зі стрілецькою зброєю в Білорусі

"Люди повинні відчувати себе в безпеці вдома, на роботі, на вулиці, в будь-який час доби", — сказав Лукашенко під час наради з керівниками силових структур країни.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що хоча рівень злочинності в країні знижується, вона перебуває під загрозою злочинів "екстремістського характеру".

"Сьогодні це найважливіший аспект підтримання правопорядку — припинити дії бандитів і не допустити загибелі душ, які ще не до кінця розуміють, що на них націлені іноземні куратори", — сказав він.

Лукашенко заявив, що правоохоронці повинні взяти це під контроль. За його словами, патрульні мають бути озброєні стрілецькою зброєю, принаймні пістолетами.

Нагадаємо, 16 лютого Лукашенко заявив про закінчення так званої контртерористичної операції на кордоні з Україною. Він розповів, що нібито затримали диверсантів.

Також самопроголошений президент Білорусі видав указ, в якому офіційно надав дозвіл військовим стріляти по цивільному населенню країни з вогнепальної зброї. Солдат повинен буде повідомити громадянина, що може початися стрілянина, і дати час особі виконати вимоги законодавства.

Білорусь
Олександр Лукашенко
зброя
поліція
президент

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