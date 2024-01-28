Лукашенко запевняє Путіна, що Україна повернеться до слов'янської єдності

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін. Фото: скриншот

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив упевненість у тому, що у майбутньому Україна відновить співпрацю з Росією та Білоруссю, відновивши слов'янську єдність. На його думку, Україна не має іншого вибору.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, передають російські ЗМІ.

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Лукашенко повідомив, що в районі Санкт-Петербурга було відкрито меморіал, присвячений пам'яті мирних громадян СРСР, які загинули під час геноциду, проведеного нацистами у роки Другої світової війни.

У рамках переговорів Лукашенко також втішив Путіну і сказав, що на церемонії російський лідер вміло підкреслили важливість того, що вони мають людям у тилу, які не змогли захиститися від нацистів, які прорвалися крізь лінії оборони та вбивали, викачуючи кров у дітей.

"Ну так, якось ми з вами відчули, що непогано було б, щоб поруч стояв хтось з України. Все-таки три слов'янські народи постраждали. Але це їхній вибір. Що робити, у них інший курс, але думаю , що вони повернуться до нас. Подітися нікуди", — підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, у США планують посилювати санкції у Білорусі проти тих, хто підтримує диктаторський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Це з недавніми рейдами країни проти родичів політичних в'язнів.

Крім того, Республіка Білорусь безоплатно отримала тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер" від РФ за допомогою своїх фінансових ресурсів. За словами президента Олександра Лукашенка, Білорусь змушена повернути ядерну зброю, адже гарантії, надані країні у 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені". Водночас Лукашенко почав говорити, що його країна може застосувати ядерну зброю саме проти Польщі.