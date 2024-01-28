Лукашенко уверяет Путина, что Украина вернется к славянскому единству

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что в будущем Украина возобновит сотрудничество с Россией и Беларусью, восстановив славянское единство. По его мнению, у Украины нет другого выбора.

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передают российские СМИ.

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Лукашенко сообщил, что в районе Санкт-Петербурга был открыт мемориал, посвященный памяти мирных граждан СССР, погибших во время геноцида, проведенного нацистами в годы Второй мировой войны.

В рамках переговоров Лукашенко также польстил Путину и сказал, что на церемонии российский лидер умело подчеркнули важность того, что они обязаны людям в тылу, которые не смогли защититься от нацистов, прорвавшихся сквозь линии обороны и убивавших, выкачивая кровь у детей.

"Ну да, как-то мы с вами ощутили, что неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то из Украины. Все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор. Что делать, у них другой курс, но, думаю, что они вернутся к нам. Деваться некуда", — подытожил Лукашенко.

Напомним, в США планируют ужесточать санкции в Беларуси против тех, кто поддерживает диктаторский режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Это связано с недавними рейдами в стране против родственников политических заключенных.

Кроме того, Республика Беларусь бесплатно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от РФ посредством своих финансовых ресурсов. По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". В то же время Лукашенко начал говорить, что его страна может применить ядерное оружие именно против Польши.