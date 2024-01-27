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Лукашенко снова прилетел в Россию — какая цель визита

27 января 2024 15:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лукашенко снова прилетел в Россию — какая цель визита
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова прибыл в Россию. Там он встретится с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

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В Международный день памяти жертв Холокоста Путин и Лукашенко будут праздновать "80-летие освобождения Ленинграда".

Диктаторы проведут заседание совета Союзного государства, на котором поговорят о своих планах на 2024-2026 годы, подведут итоги 2021-2023 годов, а также "обсудят международную тематику".

"Президенты Беларуси и России проведут двусторонние переговоры, во время которых рассмотрят актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, обсудят международную тематику", — говорится в сообщении.

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Пост пресс-службы Лукашенко. Фото: скриншот

Напомним, в США планируют ужесточать санкции в Беларуси против тех, кто поддерживает диктаторский режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Это связано с недавними рейдами в стране против родственников политических заключенных.

Также мы писали, что Беларусь бесплатно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от РФ с помощью своих финансовых ресурсов. По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". Также он заявил, что его страна может применить ядерное оружие против Польши.

россия
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владимир путин
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