Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Лукашенко знову прилетів до Росії — яка мета візиту arrow

Лукашенко знову прилетів до Росії — яка мета візиту

27 січня 2024 15:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лукашенко знову прилетів до Росії — яка мета візиту
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову прибув до Росії. Там він зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка.

Читайте також:

Візит Лукашенка до Росії

У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту Путін та Лукашенко будуть святкувати "80-річчя визволення Ленінграда".

Диктатори проведуть засідання ради Союзної держави, на якому поговорять про свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".

"Президенти Білорусі та Росії проведуть двосторонні переговори, під час яких розглянуть найактуальніші питання білорусько-російської взаємодії, обговорять міжнародну тематику", — йдеться у повідомленні.

null
Допис пресслужби Лукашенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у США планують посилювати санкції у Білорусі проти тих, хто підтримує диктаторський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Це пов'язано з нещодавніми рейдами в країні проти родичів політичних в'язнів. 

Також ми писали, що Білорусь безкоштовно отримала тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер" від РФ за допомогою своїх фінансових ресурсів. За словами президента Олександра Лукашенка, Білорусь змушена повернути ядерну зброю, адже гарантії, які були надані країні в 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені". Також він заявив, що його країна може застосувати ядерну зброю саме проти Польщі. 

росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
володимир путін
політики

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі