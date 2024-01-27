Лукашенко знову прилетів до Росії — яка мета візиту

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Росії. Фото: росЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову прибув до Росії. Там він зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка.

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У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту Путін та Лукашенко будуть святкувати "80-річчя визволення Ленінграда".

Диктатори проведуть засідання ради Союзної держави, на якому поговорять про свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".

"Президенти Білорусі та Росії проведуть двосторонні переговори, під час яких розглянуть найактуальніші питання білорусько-російської взаємодії, обговорять міжнародну тематику", — йдеться у повідомленні.

Допис пресслужби Лукашенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у США планують посилювати санкції у Білорусі проти тих, хто підтримує диктаторський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Це пов'язано з нещодавніми рейдами в країні проти родичів політичних в'язнів.

Також ми писали, що Білорусь безкоштовно отримала тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер" від РФ за допомогою своїх фінансових ресурсів. За словами президента Олександра Лукашенка, Білорусь змушена повернути ядерну зброю, адже гарантії, які були надані країні в 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені". Також він заявив, що його країна може застосувати ядерну зброю саме проти Польщі.