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Лукашенко призвал правоохранителей патрулировать улицы со стрелковым оружием

21 февраля 2024 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лукашенко призвал правоохранителей патрулировать улицы со стрелковым оружием
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал правоохранительные органы организовать патрулирование со стрелковым оружием на улицах. Таким образом, он хочет обеспечить безопасность людей.

Об этом сообщает Reuters в среду, 21 февраля.

Правоохранители со стрелковым оружием в Беларуси

"Люди должны чувствовать себя в безопасности дома, на работе, на улице, в любое время суток", — сказал Лукашенко во время совещания с руководителями силовых структур страны.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что хотя уровень преступности в стране снижается, она находится под угрозой преступлений "экстремистского характера".

"Сегодня это важнейший аспект поддержания правопорядка — прекратить действия бандитов и не допустить гибели душ, которые еще не до конца понимают, что на них нацелены иностранные кураторы", — сказал он.

Лукашенко заявил, что правоохранители должны взять это под контроль. По его словам, патрульные должны быть вооружены стрелковым оружием, по крайней мере, пистолетами.

Напомним, 16 февраля Лукашенко заявил об окончании так называемой контртеррористической операции на границе с Украиной. Он рассказал, что якобы задержали диверсантов.

Также самопровозглашенный президент Беларуси выдал указ, в котором официально разрешил военным стрелять по гражданскому населению страны из огнестрельного оружия. Солдат должен будет сообщить гражданину, что может начаться стрельба, и дать время лицу выполнить требования законодательства.

Беларусь
Александр Лукашенко
оружие
полиция
президент

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