Лукашенко закликав молодь не носити брендовий одяг, аби не "дострибатися до України"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: УНІАН

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував заборонити молоді країни носити одяг світових брендів. За його словами, якщо білоруси одягатимуться в брендові речі, то "дострибаються до України".

Про це він сказав на одній з нарад з урядовцями, повідомляють білоруські ЗМІ.

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"Уся наша молодь хоче ух як! Я як президент не одягаюся так, як деякі звичайні молоді люди. Називають ці імпортні бренди та інші, я таких не чув, а якщо і чув, то тільки за ім'я там шалені гроші платять", — наголосив білоруський диктатор.

Лукашенко додав, що білоруські бренди вже теж "нормально шиють", проте молодь не хоче одягатися у вітчизняний одяг.

"Тому молоді треба конкретно про це говорити, особливо студентам, вони ж найкращі серед молоді, вони це повинні розуміти, що ж ми обманюємо самі себе. Хочете дострибатись до України? Повірте, це легко. Ось ще один необережний крок — і ми там", — розповів чергову маячню білоруський президент.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко дозволив військовослужбовцям стріляти по мирних жителях країни з вогнепальної зброї.

Також Лукашенко запевнив Путіна в тому, що в майбутньому Україна почне знову співпрацювати з РФ та Білоруссю, відновивши "слов'янську єдність". За його словами, Україна не матиме іншого вибору.