Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ, в якому офіційно надав дозвіл військовим стріляти по цивільному населенню країни з вогнепальної зброї. Солдат повинен буде повідомити громадянина, що може початися стрілянина, і дати час особі виконати вимоги законодавства.

Про це йдеться в указі білоруського диктатора.

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Згідно з указом, білоруські військові мають право використовувати вогнепальну зброю для стрільби по населенню. Відповідний документ набув чинності в неділю, 4 лютого. Військовий може застосовувати бойову техніку за необхідності та відповідно до характеру злочину.

Солдат повинен попередити цивільного білоруса про можливу стрілянину і дати час особі змінити своє рішення чи дії і не порушувати закон.

Проте в указі також передбачені винятки, коли військові можуть відкривати вогонь по цивільних без попередження. Йдеться про ситуації, коли зволікання несе загрозу життю військовослужбовця.

Нагадаємо, Лукашенко висловив упевненість у тому, що у майбутньому Україна відновить співпрацю з Росією та Білоруссю, відновивши слов'янську єдність. На його думку, Україна не має іншого вибору.

Додамо, Республіка Білорусь безплатно отримала тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер" від РФ за допомогою своїх фінансових ресурсів. За словами Лукашенка, Білорусь змушена повернути ядерну зброю, адже гарантії, які були надані країні в 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені". Також він заявив, що його країна може застосувати ядерну зброю саме проти Польщі.