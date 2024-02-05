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Лукашенко разрешил военным Беларуси стрелять в гражданских из огнестрельного оружия — что известно

5 февраля 2024 23:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Лукашенко разрешил военным Беларуси стрелять в гражданских из огнестрельного оружия — что известно
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ, в котором официально разрешил военным стрелять по гражданскому населению страны из огнестрельного оружия. Солдат должен будет сообщить гражданину, что может начаться стрельба, и дать время лицу выполнить требования законодательства.

Об этом говорится в указе белорусского диктатора.

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Согласно указу, белорусские воины имеют право использовать огнестрельное оружие для стрельбы по населению. Соответствующий документ вступил в действие в воскресенье, 4 февраля. Военный может использовать боевую технику при необходимости и в соответствии с характером преступления.

Солдат должен предупредить гражданского белоруса о возможной стрельбе и дать время лицу изменить свое решение или действия и не нарушать закон.

Однако в указе также предусмотрены исключения, когда военные могут открывать огонь по граждански без предупреждения. Речь идет о ситуациях, когда промедление несет угрозу жизни военнослужащего.

Напомним, Лукашенко выразил уверенность в том, что в будущем Украина возобновит сотрудничество с Россией и Беларусью, восстановив славянское единство. По его мнению, у Украины нет другого выбора.

Добавим, Республика Беларусь бесплатно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от РФ посредством своих финансовых ресурсов. По словам Лукашенко, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". Также он заявил, что его страна может применить ядерное оружие против Польши.

Беларусь
Александр Лукашенко
стрельба
военные

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