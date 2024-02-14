Лукашенко призвал молодежь не носить брендовую одежду, чтобы не "допрыгаться до Украины"

Президент Белоруси Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

Президент Белоруси Александр Лукашенко предложил запретить молодежи страны носить одежду мировых брендов. По его словам, если белорусы будут одеваться в брендовые вещи, то "допрыгаются до Украины".

Об этом он сказал на одном из совещаний с чиновниками, сообщают белорусские СМИ.

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"Вся наша молодежь хочет ух как! Я как президент не одеваюсь так, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и другие, я таких не слышал, а если и слышал, то только за имя там безумные деньги платят", — подчеркнул белорусский диктатор.

Лукашенко добавил, что белорусские бренды уже тоже "нормально шьют", однако молодежь не хочет одеваться в отечественную одежду.

"Поэтому молодежи надо конкретно об этом говорить, особенно студентам, они же лучше всего среди молодежи, они это должны понимать, что же мы обманываем сами себя. Хотите допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг — и мы там", — рассказал очередной бред белорусский президент.

Напомним, недавно Лукашенко разрешил военнослужащим стрелять по мирным жителям страны из огнестрельного оружия.

Также Лукашенко заверил Путина в том, что в будущем Украина начнет снова сотрудничать с РФ и Беларусью, восстановив "славянское единство". По его словам, у Украины не будет другого выбора.