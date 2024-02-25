Лукашенко ответил, будет ли снова баллотироваться в президенты

Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко спросили журналисты, пойдет ли он снова на выборы. Действующий глава государства заявил, что планирует баллотироваться на этот пост в 2025 году.

Об этом пишет белорусское издание Belta в воскресенье, 25 февраля.

Лукашенко будет снова баллотироваться в президенты

"Пойду, уйду, уйду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество (беглецы. — Ред.) и вас, в том числе — чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", — сказал Лукашенко.

По его словам, покидать президентский пост в такой "непростой и неопределенный период" будет "равнозначно измене".

В то же время он сказал, что до выборов еще целый год, а потому многое может измениться.

"Конечно, я и все мы, общество, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию", — добавил президент.

Ранее Лукашенко призвал правоохранительные органы в Беларуси организовать патрулирование со стрелковым оружием на улицах.

Также мы писали, что Лукашенко заявил об окончании так называемой "контртеррористической операции" на границе с Украиной. Он рассказал, что якобы задержан диверсант.