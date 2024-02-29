Новая Зеландия ввела более суровые санкции против РФ

Заседание парламента Новой Зеландии. Иллюстративное фото: parliament.nz

Руководство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций против России. Страна запретила экспорт неразрешенных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны и наложила санкции против российских юридических и физических лиц.

Об этом сообщило правительство Новой Зеландии в четверг, 29 февраля.

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Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс 29 февраля заявил о введении нового пакета санкций против РФ. Запреты были наложены в рамках международной санкционной политики из-за вооруженной агрессии России в Украине.

Новая Зеландия ввела запреты против:

введение предельных цен G7+ на нефть российского происхождения,

экспорта запрещенных товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны,

физических и юридических лиц.

"Новая Зеландия ввела санкции против еще 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто причастен к сетям уклоняющихся от санкций закупок", — говорится на сайте правительства.

Речь идет об организациях, закупающих технологии для оборонной промышленности РФ и руководителей российских банков. Вероятно, запреты будут наложены также на лиц, причастных к закупке ракет у КНДР.

"Санкции подчеркивают непоколебимое осуждение Новой Зеландией неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины, поскольку мы достигаем двухлетнего рубежа с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года", — отметил Питерс.

Напомним, страны G7 объявили о намерении блокировать замороженные российские активы до завершения войны в Украине.

Также министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о введении новых санкций против РФ. Ограничительные меры касаются 10 физических и 153 юридических лиц.