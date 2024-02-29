Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нова Зеландія запровадила більш суворі санкції проти РФ arrow

Нова Зеландія запровадила більш суворі санкції проти РФ

29 лютого 2024 09:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нова Зеландія запровадила більш суворі санкції проти РФ
Засідання парламенту Нової Зеландії. Ілюстративне фото: parliament.nz
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Керівництво Нової Зеландії оголосило про новий пакет санкцій проти Росії. Країна заборонила експорт недозволених товарів до Росії та Білорусі через треті країни та наклала санкції проти російських юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомив уряд Нової Зеландії в четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс 29 лютого заявив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ. Заборони було накладено в рамках міжнародної санкційної політики через збройну агресію Росії в Україні.

Нова Зеландія запровадила заборони проти:

  • введення граничних цін G7+ на нафту російського походження,
  • експорту заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни,
  • фізичних та юридичних осіб.

"Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включаючи тих, хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій", — йдеться на сайті уряду.

Йдеться про організації, які закуповують технології для оборонної промисловості РФ та очільників російських банків. Ймовірно, заборони будуть накладені також на осіб, які причетні до закупівлі ракет у КНДР.

"Санкції наголошують на непохитному засудженні Новою Зеландією неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України, оскільки ми досягаємо дворічного рубежу з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року", — зауважив Пітерс.

Нагадаємо, країни G7 оголосили про намір блокувати заморожені російські активи до завершення війни в Україні.

Також міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про введення нових санкцій проти РФ. Обмежувальні заходи стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб.

санкції проти Росії
Білорусь
санкції
Нова Зеландія
нафта
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році