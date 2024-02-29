Нова Зеландія запровадила більш суворі санкції проти РФ

Засідання парламенту Нової Зеландії. Ілюстративне фото: parliament.nz

Керівництво Нової Зеландії оголосило про новий пакет санкцій проти Росії. Країна заборонила експорт недозволених товарів до Росії та Білорусі через треті країни та наклала санкції проти російських юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомив уряд Нової Зеландії в четвер, 29 лютого.

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Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс 29 лютого заявив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ. Заборони було накладено в рамках міжнародної санкційної політики через збройну агресію Росії в Україні.

Нова Зеландія запровадила заборони проти:

введення граничних цін G7+ на нафту російського походження,

експорту заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни,

фізичних та юридичних осіб.

"Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включаючи тих, хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій", — йдеться на сайті уряду.

Йдеться про організації, які закуповують технології для оборонної промисловості РФ та очільників російських банків. Ймовірно, заборони будуть накладені також на осіб, які причетні до закупівлі ракет у КНДР.

"Санкції наголошують на непохитному засудженні Новою Зеландією неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України, оскільки ми досягаємо дворічного рубежу з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року", — зауважив Пітерс.

Нагадаємо, країни G7 оголосили про намір блокувати заморожені російські активи до завершення війни в Україні.

Також міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про введення нових санкцій проти РФ. Обмежувальні заходи стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб.