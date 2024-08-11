В Германии предупредили об угрозе войны с Россией пять лет спустя

Капитан морского флота Германии Михаэль Гисс. Фото: Welt

Командующий региональным командованием "Гамбург" в Германии, капитан морского флота Михаэль Гисс заявил о необходимости готовиться к войне с Россией. По его словам, это может произойти через пять лет.

Об этом Гисс сказал во время интервью Welt.

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"Мои внутренние часы, как солдата, бегут и говорят мне, что через пять лет мы должны быть настолько устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — сказал он.

По словам германского военного, в Гамбурге основное внимание уделяется вопросу о том, какую роль должен играть самый большой морской порт страны в случае напряженности и войны.

Он отметил, что в течение 30 лет после окончания холодной войны и раздела Германии граждане хотели наслаждаться "мирными дивидендами". Поэтому даже сейчас население Германии все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

"Благодаря своему географическому расположению в Европе Германия является местом развертывания, страной, через которую подразделения НАТО маршируют к восточному флангу. Наибольший морской порт Германии, естественно, будет играть в этом определенную роль", — добавил Гисс.