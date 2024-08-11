Німеччина має за п'ять років підготуватись до війни — заява Бундесвера

Бійці німецького Бундесвера на навчаннях. Ілюстративне фото: Frank May/dpa

Німецьке військове командування заявило, що Німеччина має розпочати підготовку до війни. Там заявили, що Берлін має бути підготовлений до потенційного військового конфлікту через п'ять років.

Про це розповів капітан військово-морських сил Німеччини (Бундесмаріне) Міхаель Гісс в інтерв’ю виданню Die Welt.

Читайте також:

Німеччина має готуватися до війни

За словами німецького офіцера, сьогодні в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

"Мій солдатський внутрішній годинник цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні будемо бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", — зазначив командувач.

У відповідь на питання, чи існує потреба готувати до війни Гамбург, як найбільший німецький морський порт, Гісс відзначив, що "вся країна повинна бути готова до війни".

"Наразі це головне загальне завдання для політиків. армії, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури, зокрема Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО", — наголосив він.

Гісс також пояснив, що завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина виступає країною, через яку сили НАТО перекидатимуться до східного флангу. Для цього, сказав він, Гамбург виступить головним логістичним пунктом.