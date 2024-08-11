Германия должна за пять лет подготовиться к войне - заявление Бундесвера

Бойцы немецкого Бундесвера на учениях. Иллюстративное фото: Frank May/dpa

Немецкое военное командование заявило, что Германия должна начать подготовку к войне. Там заявили, что Берлин должен быть подготовлен к потенциальному военному конфликту через пять лет.

Об этом рассказал капитан военно-морских сил Германии (Бундесмарине) Михаэль Гисс в интервью изданию Die Welt.

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Германия должна готовиться к войне

По словам немецкого офицера, сегодня в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

"Мои солдатские внутренние часы тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны будем быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — отметил командующий.

В ответ на вопрос, существует ли необходимость готовить к войне Гамбург как крупнейший немецкий морской порт, Гисс отметил, что "вся страна должна быть готова к войне".

"В настоящее время это главная общая задача для политиков, армии, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры, в частности Гамбурга, выполняющего функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО", — подчеркнул он.

Гисс также объяснил, что благодаря своему географическому расположению в Европе Германия выступает страной, через которую силы НАТО будут перебрасываться на восточный фланг. Для этого, сказал он, Гамбург выступит основным пунктом логистики.