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Німецький військовий заявив про необхідність готуватися до війни з Росією

11 серпня 2024 18:43
Євгенія Брюховецька - редактор
У Німеччині попередили про загрозу війни з Росією через п'ять років
Капітан морського флоту Німеччини Міхаель Гісс. Фото: Welt
Євгенія Брюховецька - редактор

Командувач регіонального командування "Гамбург" у Німеччині, капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив про необхідність готуватися до війни з Росією. За його словами, це може статися через п'ять років.

Про це Гісс сказав під час інтерв'ю Welt.

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"Мої внутрішні годинники, як солдата, тікають і говорять мені, що через п'ять років ми повинні бути настільки стійкими в соціальному плані, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", — сказав він.

За словами німецького військового, в Гамбурзі основна увага приділяється питанню про те, яку роль повинен грати найбільший морський порт країни в разі напруженості та війни.

Він зауважив, що протягом 30 років після закінчення холодної війни та поділу Німеччини громадяни хотіли насолоджуватися "мирними дивідендами". Тому навіть зараз населення Німеччини все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

"Завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина є місцем розгортання, країною, через яку підрозділи НАТО марширують до східного флангу. Найбільший морський порт Німеччини, природно, відіграватиме у цьому певну роль", — додав Гісс.

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