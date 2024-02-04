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Немецкие ультраправые резко потеряли поддержку избирателей

4 февраля 2024 18:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Немецкие ультраправые резко потеряли поддержку избирателей
Граждане Германии вышли на митинг. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) зафиксировала самый низкий уровень поддержки среди населения с июля 2023 года. Их текущий показатель в 20% голосов избирателей на один процентный пункт меньше по сравнению с прошлой неделей.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает Bild am Sonntag основываясь на данных опроса, проведенного социологической службой Insa.

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Результаты опроса показали, что несмотря на незначительное понижение с максимального значения в 23%, AfD продолжает занимать второе место по популярности среди политических партий в стране.

Параллельно отмечается рост поддержки Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца, увеличившей свои показатели на один процент до 15% за последнюю неделю.

Партия "Свободные демократы", входящая в состав правительства, удерживает свой рейтинг на уровне 4%, что не достигает минимального порога в 5% для представительства в парламенте на будущих выборах.

Рейтинг "Зеленых", еще одного участника правящей коалиции, остается стабильным на отметке 13%.

Тем временем, оппозиционная партия ХДС/ХСС продолжает лидировать с результатом в 30%, хотя и потеряла за последнюю неделю один процентный пункт. В то же время "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающий против военной поддержки Украины, сохраняет поддержку на уровне 7%.

Напомним, что в Берлине и некоторых других городах Германии в субботу, 3 февраля, в очередной раз прошли многотысячные демонстрации против правых радикалов. Некоторые из участников этих акций требовали также запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Кроме того, в немецком Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ. Им оказался помощник депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко, регулярно ездивший в Москву для участия в пропагандистских ток-шоу.

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