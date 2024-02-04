Німецькі ультраправі різко втратили підтримку виборців

Громадяни Німеччини вийшли на мітинг. Фото: AFP

Ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (AfD) зафіксувала найнижчий рівень підтримки серед населення з липня 2023 року. Їхній поточний показник у 20% голосів виборців на один процентний пункт менший у порівнянні з минулим тижнем.

Про це в неділю, 4 лютого, повідомляє Bild am Sonntag, ґрунтуючись на даних опитування, проведеного соціологічною службою Insa.

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Результати опитування показали, що попри незначне зниження з максимального значення 23%, AfD продовжує займати друге місце за популярністю серед політичних партій у країні.

Паралельно відзначається зростання підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца, яка збільшила свої показники на один відсоток до 15% за останній тиждень.

Партія "Вільні демократи", що входить до складу уряду, утримує свій рейтинг на рівні 4%, що не досягає мінімального порога 5% для представництва в парламенті на майбутніх виборах.

Рейтинг "Зелених", ще одного учасника правлячої коаліції, залишається стабільним на позначці 13%.

Тим часом опозиційна партія ХДС/ХСС продовжує лідирувати з результатом у 30%, хоча й втратила за останній тиждень один процентний пункт. Водночас "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), який виступає проти військової підтримки України, зберігає підтримку на рівні 7%.

Нагадаємо, що у Берліні та деяких інших містах Німеччини у суботу, 3 лютого, вкотре пройшли багатотисячні демонстрації проти правих радикалів. Деякі з учасників цих акцій вимагали також заборони правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини (АдГ).

Крім того, у німецькому Бундестазі викрили агента ФСБ РФ. Ним виявився помічник депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко, який регулярно їздив до Москви для участі у пропагандистських ток-шоу.