В Германии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против партии ультраправых
В Германии в городе Гамбург собрались десятки тысяч человек на митинг против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдН). Случилось это в пятницу, 19 января.
Об этом сообщает AP.
Причина таких протестов
Отмечается, что такое событие оказалось в этом городе самым большим среди ряда протестов, которые стали проводиться чаще в течение последней недели из-за обсуждения вопроса о депортации миллионов иммигрантов, даже тех, кто уже имеет гражданство Германии.
По информации городской полиции, днем на набережной вблизи озера пришли 50 тысяч человек.
Настоящее количество митингующих
Однако организаторы говорят, что было 80 тысяч человек и уверяют, что не все смогли присутствовать на акции протеста из-за большого количества людей.
Организаторы утверждают, что протесты закончились раньше, ведь такое большое количество митингующих вызывало проблемы с безопасностью.
"Послание для "АдН" и их правых сетей: Мы - большинство, и мы сильны, потому что мы объединены, и мы полны решимости не позволить уничтожить нашу страну и нашу демократию второй раз после 1945 года", — подчеркнул мэр Гамбурга Петер Ченчер, обращаясь к народу.
Напомним, ранее из-за протестов фермеров в Берлине приостановили движение транспорта. Как известно, причинами протестов стали планы правительства упразднить налоговые льготы на дизель для сельхозтехники.
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