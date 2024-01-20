В Германии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против партии ультраправых

Акция протеста в Гамбурге 19 января. Фото: REUTERS/Carmen Jaspersen

В Германии в городе Гамбург собрались десятки тысяч человек на митинг против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдН). Случилось это в пятницу, 19 января.

Об этом сообщает AP.

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Причина таких протестов

Отмечается, что такое событие оказалось в этом городе самым большим среди ряда протестов, которые стали проводиться чаще в течение последней недели из-за обсуждения вопроса о депортации миллионов иммигрантов, даже тех, кто уже имеет гражданство Германии.

Акция протеста в Гамбурге 19 января. Фото: REUTERS/Carmen Jaspersen

По информации городской полиции, днем на набережной вблизи озера пришли 50 тысяч человек.

Настоящее количество митингующих

Однако организаторы говорят, что было 80 тысяч человек и уверяют, что не все смогли присутствовать на акции протеста из-за большого количества людей.

Акция протеста в Гамбурге 19 января. Фото: REUTERS/Carmen Jaspersen

Организаторы утверждают, что протесты закончились раньше, ведь такое большое количество митингующих вызывало проблемы с безопасностью.

"Послание для "АдН" и их правых сетей: Мы - большинство, и мы сильны, потому что мы объединены, и мы полны решимости не позволить уничтожить нашу страну и нашу демократию второй раз после 1945 года", — подчеркнул мэр Гамбурга Петер Ченчер, обращаясь к народу.

Напомним, ранее из-за протестов фермеров в Берлине приостановили движение транспорта. Как известно, причинами протестов стали планы правительства упразднить налоговые льготы на дизель для сельхозтехники.