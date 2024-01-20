У Німеччині десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти партії ультраправих

Акція протесту у Гамбурзі 19 січня. Фото: REUTERS/Carmen Jaspersen

В Німеччині в місті Гамбург зібралися десятки тисяч людей на мітинг проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Сталося це в п'ятницю, 19 січня.

Про це повідомляє AP.

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Причина таких протестів

Зазначається, що така подія виявилась в цьому місті найбільшою серед низки протестів, які стали проводитися частіше протягом останнього тижня через обговорення питання щодо депортації мільйонів іммігрантів, навіть і тих, хто вже має громадянство Німеччини.

Акція протесту у Гамбурзі 19 січня. Фото: REUTERS/Carmen Jaspersen

За інформацією міської поліції, вдень на набережній поблизу озера прийшло 50 тисяч осіб.

Справжня кількість мітингувальників

Проте організатори кажуть, що було 80 тисяч людей та запевняють, що не всі змогли бути присутніми на акції протесту через велику кількість людей.

Акція протесту у Гамбурзі 19 січня. Фото: REUTERS/Carmen Jaspersen

Організатори стверджують, що протести закінчилися раніше, адже така велика кількість мітингувальників спричиняла проблеми з безпекою.

"Послання для "АдН" та їхніх правих мереж: Ми – більшість, і ми сильні, тому що ми об'єднані, і ми сповнені рішучості не дозволити знищити нашу країну та нашу демократію вдруге після 1945 року", — наголосив мер Гамбурга Петер Ченчер, звертаючись до народу.

Нагадаємо, раніше через протести фермерів у Берліні призупинили рух транспорту. Як відомо, причинами протестів стали плани уряду скасувати податкові пільги на дизель для сільгосптехніки.