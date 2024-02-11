Германия, Польша и Франция намерены бороться с российскими фейками

Главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Стефан Сежурне. Фото: PAP/EPA

Германия, Франция и Польша планируют объединить усилия для борьбы с российской пропагандой. При этом в МИД Франции заявили о планах "открыто раскрыть" методы российской дезинформации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданию Ouest-France в субботу, 10 февраля.

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Накануне встречи с главами внешнеполитических ведомств Германии и Польши Анналеной Бербок и Радославом Сикорским, Сежурне заявил, что его страна твердо намерена разоблачить инструментарий российской пропаганды.

Он утверждает, что у Франции есть надежные доказательства наличия "замороженных" операций, готовых к запуску в критические моменты, например, во время выборов.

Напомним, в интернете появилась информация о том, что Россия распространила объявления о сайтах, которые якобы ассоциируются с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Созданные ресурсы оказались мошенническими и перенаправляют на анонимные телеграм-боты, целью которых является сбор данных пользователей.

Также россияне инициировали обширную конспирологическую кампанию, связанную с "биологическими испытаниями" на африканском континенте.

Кроме того, по сети ширится очередной фейк о том, что Соединенные Штаты Америки готовятся к поражению Украины, поэтому столицу перенесут во Львов.