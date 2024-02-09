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Россия запустила мощную кампанию пропаганды о "биологических опытах" в Африке

9 февраля 2024 09:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия запустила мощную кампанию пропаганды о "биологических опытах" в Африке
Африканцы с флагом России. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская Федеральная служба безопасности запустила масштабную конспирологическую кампанию о "биологических опытах" в Африке. Россияне пытаются распространять нарратив, что "западные фармацевтические компании используют Африку для биоэкспериментов и испытаний разных препаратов".

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в пятницу, 9 февраля.

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Дезинформация России о "биолабораториях" в Африке

В ведомстве говорят, что после убийства главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Кремль развил крупный проект по дезинформации и пропаганде в Африке под общим управлением Пятой службы ФСБ. Возглавляет кампанию сотрудник службы Артем Куреев.

"В октябре 2023 года он объявил о создании ИА "Африканская инициатива", а через месяц — о создании портала rusAfro media, материалы которого переводятся на все основные языки, которые используются в Африке", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

Там рассказывают, что риторика публикаций "феэсбешного" агентства в целом копирует риторику советских времен, разве что вместо "американского империализма" используется более модный сегодня термин "колониализм". Также агентство пытается подсвечивать все пропагандирующие в Кремле темы, например, антиамериканский митинг в ЦАР или истории о том, как "США пытаются покорить Африку "Фейсбуком", долларами и ЛГБТ".

"Недавно ресурсы Куреева запустили кампанию, на которую не решилась бы даже советская пропаганда. Ее суть составляет конспирологическая теория о том, что якобы западные фармацевтические компании используют Африку для биоэкспериментов и испытаний различных препаратов. Во многом она напоминает другую "феесбешную" конспирологическую идею об американских биолабораториях в Украине, с той разницей, что в африканском варианте в историю вплетаются колониализм, Билл Гейтс и опасность вакцинации", — отмечают в ведомстве.

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Скриншот сообщения Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Какие еще фейки распространяют россияне

Напомним, недавно Россия начала распространять фейки, что Великобритания якобы подготовила план тайного введения сил НАТО в Украину. В Центр противодействия дезинформации это опровергли.

Также мы сообщали, что российские пропагандисты распространяли дезинформацию о подготовке Соединенных Штатов к поражению Украины. Поэтому якобы столицу перенесут в другой город Украины.

Добавим, что Россия придумала ложь и о президенте Владимире Зеленском и переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.

фейки
Африка
ФСБ
пропаганда
Россия

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