Росія запустила потужну кампанію пропаганди про "біологічні досліди" в Африці

Африканці з прапором Росії. Фото: росЗМІ

Російська Федеральна служба безпеки запустила масштабну конспірологічну кампанію про "біологічні досліди" в Африці. Росіяни намагаються поширювати наратив, що "західні фармацевтичні компанії використовують Африку для біоекспериментів та випробувань різних препаратів".

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у п'ятницю, 9 лютого.

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Дезінформація Росії про "біолабораторії" в Африці

У відомстві кажуть, що після вбивства ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, Кремль розвинув великий проєкт з дезінформації та пропаганди в Африці під загальним управлінням П'ятої служби ФСБ. Очолює кампанію співробітник служби Артем Курєєв.

"У жовтні 2023 року він оголосив про створення ІА "Африканська ініціатива", а ще через місяць — про створення порталу rusAfro media, матеріали якого перекладаються на всі основні мови, які використовуються в Африці", — йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

Там розповідають, що риторика публікацій "феесбешного" агентства загалом копіює риторику радянських часів, хіба що замість "американського імперіалізму" використовується модніший сьогодні термін "колоніалізм". Також агентство намагається підсвічувати всі теми, які пропагують у Кремлі, наприклад, антиамериканський мітинг у ЦАР або історії про те, як "США намагаються підкорити Африку "Фейсбуком", доларами та ЛГБТ".

"Нещодавно ресурси Курєєва запустили кампанію, на яку не наважилася б навіть радянська пропаганда. Її суть складає конспірологічна теорія про те, що нібито західні фармацевтичні компанії використовують Африку для біоекспериментів та випробувань різних препаратів. Багато в чому вона нагадує іншу "феесбешну" конспірологічну ідею — про американські біолабораторії в Україні, з тією різницею, що в африканському варіанті в історію вплітаються колоніалізм, Білл Гейтс та небезпека вакцинації", — наголошують у відомстві.

Скриншот допису Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Які ще фейки поширюють росіяни

Нагадаємо, нещодавно Росія почала поширювати фейки, що Велика Британія нібито підготувала план таємного введення сил НАТО в Україну. У Центр протидії дезінформації це спростували.

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію про підготовку Сполучених Штатів до поразки України. Через це нібито столицю перенесуть до іншого міста України.

Додамо, що Росія вигадала брехню й про президента Володимира Зеленського та переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зеленський нібито зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України.