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Німеччина, Польща та Франція мають намір боротися з російськими фейками

11 лютого 2024 12:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина, Польща та Франція мають намір боротися з російськими фейками
Глави МЗС Німеччини та Франції Анналена Бербок та Стефан Сежурне. Фото: PAP/EPA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німеччина, Франція та Польща планують об'єднати зусилля для боротьби з російською пропагандою. При цьому у МЗС Франції заявили про плани "відкрито розкрити" методи російської дезінформації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю виданню Ouest-France у суботу, 10 лютого.

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Напередодні зустрічі з головами зовнішньополітичних відомств Німеччини та Польщі Анналеною Бербок та Радославом Сікорським Сежурне заявив, що його країна має намір викрити інструментарій російської пропаганди.

Він стверджує, що Франція має надійні докази наявності "заморожених" операцій, готових до запуску в критичні моменти, наприклад, під час виборів.

Нагадаємо, в інтернеті з'явилася інформація про те, що Росія поширила оголошення про сайти, які нібито асоціюються з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Створені ресурси виявилися шахрайськими та перенаправляють на анонімні телеграм-боти, метою яких є збирання даних користувачів.

Також росіяни ініціювали велику конспірологічну кампанію , пов'язану з "біологічними випробуваннями" на африканському континенті.

Крім того, мережею шириться черговий фейк про те, що Сполучені Штати Америки готуються до поразки України, тож столицю перенесуть до Львова.

Польща
Франція
Німеччина
фейки
пропаганда
Росія

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