Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Россияне создали фейковые сайты "Залужный 2024" — какова цель фальшивых ресурсов arrow

Россияне создали фейковые сайты "Залужный 2024" — какова цель фальшивых ресурсов

10 февраля 2024 23:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне создали фейковые сайты "Залужный 2024" — какова цель фальшивых ресурсов
Экс главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети россияне распространили рекламу сайтов, якобы связанных с украинским экс-главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным. Фейковые ресурсы ведут на анонимные телеграм-боты и собирают информацию о пользователях.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram, в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

Пропагандисты РФ создали фейковые сайты о Залужном

Все сайты находятся на разных доменах и созданы анонимами. В Центре противодействия дезинформации призывают пользователей не переходить на подобные ресурсы, потому что они никак не связаны с бывшим главкомом Валерием Залужным и не регистрироваться на них.

"Вероятно, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, стремящийся к расколу украинского общества и использующий для этого различные средства. В частности, сайты ведут на анонимные TG-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины", — говорится в сообщении.

О деятельности вражеских сайтов уже уведомлены правоохранительные органы Украины.

Скриншот сообщения Центра противодействия дезинформации
Скриншот поста Центра противодействия дезинформации

Напомним, Центр стратегических коммуникаций назвал самые громкие опровержения фейков россиян с 29 января по 4 февраля. Среди главных фальшивых новостей: отставка Залужного, выезд Арестовича за границу и массовый выезд херсонцев из-за действий ВСУ.

Добавим, в Украине опровергли очередной российский фейк о Валерии Залужном. Россияне распространили информацию, что он якобы подстрекает военных к государственному перевороту.

война
дезинформация
фейки
Украина
Валерий Залужный
пропаганда
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме