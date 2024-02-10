Россияне создали фейковые сайты "Залужный 2024" — какова цель фальшивых ресурсов
В сети россияне распространили рекламу сайтов, якобы связанных с украинским экс-главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным. Фейковые ресурсы ведут на анонимные телеграм-боты и собирают информацию о пользователях.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram, в субботу, 10 февраля.
Пропагандисты РФ создали фейковые сайты о Залужном
Все сайты находятся на разных доменах и созданы анонимами. В Центре противодействия дезинформации призывают пользователей не переходить на подобные ресурсы, потому что они никак не связаны с бывшим главкомом Валерием Залужным и не регистрироваться на них.
"Вероятно, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, стремящийся к расколу украинского общества и использующий для этого различные средства. В частности, сайты ведут на анонимные TG-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины", — говорится в сообщении.
О деятельности вражеских сайтов уже уведомлены правоохранительные органы Украины.
Напомним, Центр стратегических коммуникаций назвал самые громкие опровержения фейков россиян с 29 января по 4 февраля. Среди главных фальшивых новостей: отставка Залужного, выезд Арестовича за границу и массовый выезд херсонцев из-за действий ВСУ.
Добавим, в Украине опровергли очередной российский фейк о Валерии Залужном. Россияне распространили информацию, что он якобы подстрекает военных к государственному перевороту.
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