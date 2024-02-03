В Україні спростували черговий російський фейк про Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluznyj1

В Україні спростували черговий російський фейк про Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Загарбники поширюють інформацію, що він нібито підбурює військових до державного перевороту.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

Спростування російського фейку

Противник видумав, що Залужний після новин про свою відставку закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу. Вони навіть створили відеофейк, який поширюють Telegram-канали з прокремлівською риторикою.

"Насправді відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року — в оригінальному відео змінили колірну гаму та розмили фон", — йдеться у повідомленні.

Росіяни також заповнили відео типовим набором кремлівських наративів:

"повний провал на фронті":

"тотальна корупція в Україні";

"терористичні акти Зеленського";

"солдатів відправляють на забій".

До того ж на офіційній та особистій сторінці Головнокомандувача ЗСУ подібне відео відсутнє.

Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: скриншот

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що документа про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного немає. За його словами, якщо він з'явиться, то лише тоді можна про щось розмовляти.

Також ми писали, що мережею шириться черговий фейк про те, що Сполучені Штати Америки готуються до поразки України, тому столицю перенесуть до Львова. Таку неправдиву інформацію поширюють російські Telegram-канали, посилаючись на видання Asia Times.