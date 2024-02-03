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В Украине опровергли очередной российский фейк о Залужном

3 февраля 2024 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине опровергли очередной российский фейк о Залужном
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluznyj1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине опровергли очередной российский фейк о Главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном. Захватчики распространяют информацию, что он якобы подстрекает военных к государственному перевороту.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Противник выдумал, что Залужный после новостей о своей отставке призвал Силы обороны устроить демарш на Киев и захватить власть. Они даже создали видеофейк, распространяемый Telegram-каналами с прокремлевской риторикой.

"На самом деле видеофейк сгенерирован пропагандой с помощью искусственного интеллекта, а за основу взято обращение Залужного по случаю Дня ВСУ 6 декабря 2023 года — в оригинальном видео изменили цветовую гамму и размыли фон", — говорится в сообщении.

Россияне также заполнили видео типовым набором кремлевских нарративов:

  • "полный провал на фронте";
  • "тотальная коррупция в Украине";
  • "террористические акты Зеленского";
  • "солдат отправляют на убой".

К тому же на официальной и личной странице главнокомандующего ВСУ подобное видео отсутствует.

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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: скриншот

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что документа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет. По его словам, если он появится, то только тогда можно о чем-то разговаривать.

Также мы писали, что по сети ширится очередной фейк о том, что Соединенные Штаты Америки готовятся к поражению Украины, поэтому столицу перенесут во Львов. Такую ложную информацию распространяют российские Telegram-каналы, ссылаясь на издание Asia Times.

война
ВСУ
фейки
россияне
Валерий Залужный
оккупанты

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