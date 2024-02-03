В Украине опровергли очередной российский фейк о Залужном
В Украине опровергли очередной российский фейк о Главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном. Захватчики распространяют информацию, что он якобы подстрекает военных к государственному перевороту.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Опровержение российского фейка
Противник выдумал, что Залужный после новостей о своей отставке призвал Силы обороны устроить демарш на Киев и захватить власть. Они даже создали видеофейк, распространяемый Telegram-каналами с прокремлевской риторикой.
"На самом деле видеофейк сгенерирован пропагандой с помощью искусственного интеллекта, а за основу взято обращение Залужного по случаю Дня ВСУ 6 декабря 2023 года — в оригинальном видео изменили цветовую гамму и размыли фон", — говорится в сообщении.
Россияне также заполнили видео типовым набором кремлевских нарративов:
- "полный провал на фронте";
- "тотальная коррупция в Украине";
- "террористические акты Зеленского";
- "солдат отправляют на убой".
К тому же на официальной и личной странице главнокомандующего ВСУ подобное видео отсутствует.
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что документа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет. По его словам, если он появится, то только тогда можно о чем-то разговаривать.
Также мы писали, что по сети ширится очередной фейк о том, что Соединенные Штаты Америки готовятся к поражению Украины, поэтому столицу перенесут во Львов. Такую ложную информацию распространяют российские Telegram-каналы, ссылаясь на издание Asia Times.
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