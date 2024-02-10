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Росіяни створили фейкові сайти "Залужний 2024" — яка мета фальшивих ресурсів

10 лютого 2024 23:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни створили фейкові сайти "Залужний 2024" — яка мета фальшивих ресурсів
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В мережі росіяни розповсюдили рекламу сайтів, які нібито пов'язані з українським ексголовнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Фейкові ресурси ведуть на анонімні телеграм-боти та збирають інформацію про користувачів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram, в суботу, 10 лютого.

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Усі сайти знаходяться на різних доменах і створені анонімами. У Центрі протидії дезінформації наголошують користувачам не переходити на подібні ресурси, тому що вони ніяк не пов'язані із колишнім головкомом Валерієм Залужним, та не реєструватися на них.

"Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України", — йдеться в повідомленні. 

Про діяльність ворожих сайтів вже повідомлено правоохоронним органам України.

Скриншот допису Центру протидії дезінформації
Скриншот допису Центру протидії дезінформації

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій назвав найгучніші спростування фейків росіян з 29 січня до 4 лютого. Серед головних фальшивих новин: відставка Залужного, виїзд Арестовича за кордон та масовий виїзд херсонців через дії ЗСУ.

Додамо, в Україні спростували черговий російський фейк про Валерія Залужного. Росіяни поширили інформацію, що він нібито підбурює військових до державного перевороту.

війна
дезінформація
фейки
Україна
Валерій Залужний
пропаганда
Росія

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