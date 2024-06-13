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Германия передаст Украине четверть своих запасов Patriot — что известно

13 июня 2024 16:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Германия передаст Украине три системы Patriot
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Правительство ФРГ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Германия не сможет предоставить Украине более трех обещанных систем Patriot, поскольку у страны нет ресурсов для поставок большего количества. Поэтому минобороны Германии Борис Писториус обратился к странам НАТО о помощи в поддержке Украины зенитными системами, не обязательно именно Patriot.

Об этом сообщило издание Tagesschau в четверг, 13 июня.

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Министр обороны ФРГ во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе призвал своих коллег поддержать Украину зенитными системами.

"Мы передадим Украине третью систему Patriot. Если Германия сможет обеспечить три, что означает, по крайней мере, четверть нашей общей мощности для этой системы, тогда другие, безусловно, смогут обеспечить одну", — заявил Писториус.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot является одним из самых современных в мире. Его можно использовать для борьбы с авиацией противника, баллистическими и крылатыми ракетами.

По словам Писториуса, Германия не может предоставить больше трех систем. Поэтому он обратился к странам НАТО о помощи, отметив, что это не обязательно должна быть система Patriot. Каждая система важна для защиты воздушного пространства Украины.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных, тренирующихся работать с системами противовоздушной обороны Patriot в Германии. Он также осмотрел системы, которые планируют передать Украине для противодействия российским обстрелам и ракетным атакам.

Напомним, Польша против того, чтобы на территории Украины развернули еще один комплекс ЗРК Patriot для противовоздушной обороны. По мнению поляков, это будет подрывать ситуацию безопасности на территории Польши.

Борис Писториус
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ППО
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Patriot
Украина
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Германия
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