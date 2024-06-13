Німеччина передасть Україні три системи Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Уряд ФРН

Німеччина не зможе надати Україні більше трьох обіцяних систем Patriot, оскільки у країни немає ресурсів для постачання більшої кількості. Тому міноборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до країн НАТО про допомогу у підтримці України зенітними системами, не обов'язково саме Patriot.

Про це повідомило видання Tagesschau у четвер, 13 червня.

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Міністр оборони ФРН під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі вкотре закликав своїх колег підтримати Україну зенітними системами.

"Ми передамо Україні третю систему Patriot. Якщо Німеччина зможе забезпечити три, що означає принаймні чверть нашої загальної потужності для цієї системи, тоді інші, безумовно, зможуть забезпечити одну", — заявив Пісторіус.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot є одним із найсучасніших у світі. Його можна використовувати для боротьби з авіацією противника, балістичними і крилатими ракетами.

За словами Пісторіуса, Німеччина не може надати більше трьох систем. Тому він звернувся до країн НАТО про допомогу, зазначивши, що це не обов'язково мають бути системи Patriot. Кожна система важлива для захисту повітряного простору України.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових, яких тренують працювати з системами протиповітряної оборони Patriot у Німеччині. Також він оглянув системи, які планують передати Україні для протидії російським обстрілам та ракетним атакам.

Нагадаємо, Польща проти того, щоб на території України розгорнули ще один комплекс ЗРК Patriot для протиповітряної оборони. На думку поляків, це підриватиме безпекову ситуацію на території Польщі.