Зеленський відвідав українських бійців у Німеччині

Зеленський на місці базування 21-шої зенітно-ракетної групи в німецькому місті Заніц. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових, які тренують працювати з системами протиповітряної оборони Patriot у Німеччині. Також глава держави оглянув системи, які планують передати Україні для протидії російським обстрілам та ракетним атакам.

Про це повідомило видання Новини.LIVE.

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Зеленський відвідав українських військових у Німеччині

Президент Зеленський у вівторок, 11 червня, відвідав 21-шу зенітно-ракетну групу в німецькому місті Заніц і зустрівся з українськими військовослужбовцями. Вони навчаються працювати з комплексами ППО Patriot.

Окрім того, Зеленський у супроводі міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та прем’єр-міністра землі Мекленбург-Передня Померанія Мануели Швезіг оглянув батарею Patriot, яка вже скоро має бути доставлена на територію України.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває ліквідація наслідків нічної атаки російських терористів. Вони намагалися завдати комбінованого удару по країні.

Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів".

Повітряні сили повідомили, що загалом внаслідок протиповітряного бою в Україні було збито 29 повітряних цілей.