Зеленский посетил украинских бойцов в Германии

Зеленский на месте базирования 21-й зенитно-ракетной группы в немецком городе Заниц. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных, тренирующих работать с системами противовоздушной обороны Patriot в Германии. Глава государства также осмотрел системы, которые планируют передать Украине для противодействия российским обстрелам и ракетным атакам.

Об этом сообщило издание Новини.LIVE.

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Зеленский посетил украинских военных в Германии

Президент Зеленский во вторник, 11 июня, посетил 21-ю зенитно-ракетную группу в немецком городе Заниц и встретился с украинскими военнослужащими. Они учатся работать с комплексами ПВО Patriot.

Кроме того, Зеленский в сопровождении министра обороны Германии Бориса Писториуса и премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг осмотрел батарею Patriot, которая уже скоро должна быть доставлена на территорию Украины.

Ранее мы сообщали, что в Украине идет ликвидация последствий ночной атаки российских террористов. Они пытались нанести комбинированный удар по стране.

Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов".

Воздушные силы сообщили, что в результате противовоздушного боя в Украине было сбито 29 воздушных целей.