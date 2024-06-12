Зеленский посетил украинских бойцов в Германии

В Германии Зеленский посетил украинских военных, тренирующихся с системами ПВО Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных, тренирующих работать с системами противовоздушной обороны Patriot в Германии. Глава государства также осмотрел системы, которые планируют передать Украине для противодействия российским обстрелам и ракетным атакам.
Об этом сообщило издание Новини.LIVE.
Зеленский посетил украинских военных в Германии
Президент Зеленский во вторник, 11 июня, посетил 21-ю зенитно-ракетную группу в немецком городе Заниц и встретился с украинскими военнослужащими. Они учатся работать с комплексами ПВО Patriot.
Кроме того, Зеленский в сопровождении министра обороны Германии Бориса Писториуса и премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг осмотрел батарею Patriot, которая уже скоро должна быть доставлена на территорию Украины.
Ранее мы сообщали, что в Украине идет ликвидация последствий ночной атаки российских террористов. Они пытались нанести комбинированный удар по стране.
Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов".
Воздушные силы сообщили, что в результате противовоздушного боя в Украине было сбито 29 воздушных целей.
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