Уже летом Украина будет использовать F-16 для обороны Харькова — The Guardian.

Истребители F-16. Фото: Reuters

Уже летом 2024 первые истребители F-16 появится в небе над Украиной. Они могут быть вовлечены в оборону Харькова от управляемых авиабомб.

Об этом сообщило издание The Guardian в четверг, 20 июня.

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Командующий военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столманн выразил уверенность, что первые F-16 появятся в украинском небе уже этим летом.

"Приблизительно этим летом все выстраивается", — отметил генерал.

Использование самолетов может повлиять на ход войны и вынудить Россию прекратить обстрелы приграничных территорий. Эксперты прогнозируют, что России придется корректировать свою стратегию, в то время как украинские силы смогут применять истребители F-16 с расстояния 50-70 км для ударов по российским самолетам, запускающим управляемые авиабомбы.

"В последние недели Россия широко использовала КАБы против города Харьков, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия", — говорится в статье.

Напомним, ранее украинские чиновники просили Америку и европейских партнеров ускорить обучение украинских пилотов для F-16.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявляла, что истребители F-16, которые предоставляет Дания, в скором времени доставят в Украину.