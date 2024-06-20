Вже влітку Україна використовуватиме F-16 для оборони Харкова, — The Guardian.

Винищувачі F-16. Фото: Reuters

Вже влітку 2024 року перші винищувачі F-16 з'явиться в небі над Україною. Вони можуть бути залучені до оборони Харкова від керованих авіабомб.

Про це повідомило видання The Guardian у четвер, 20 червня.

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Командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн висловив упевненість, що перші F-16 з'являться в українському небі вже цього літа.

"Приблизно цього літа все вибудовується", — зазначив генерал.

Використання літаків може вплинути на перебіг війни і змусити Росію припинити обстріли прикордонних територій. Експерти прогнозують, що Росії доведеться коригувати свою стратегію, тоді як українські сили зможуть застосовувати винищувачі F-16 з відстані 50-70 км для ударів по російським літакам, які запускають керовані авіабомби.

"Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї", — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше українські урядовці просили Америку та європейських партнерів пришвидшити навчання українських пілотів для F-16.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що винищувачі F-16, які надає Данія, незабаром доправлять в Україну.