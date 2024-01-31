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Опасность от Китая и РФ, Ближний Восток и Украина – директор ЦРУ описал главные события 2024 года

31 января 2024 23:50
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Илья Рябинин
редактор
Опасность от Китая и РФ, Ближний Восток и Украина – директор ЦРУ описал главные события 2024 года
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: REUTERS/Nathan Howard
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Директор Центрального разведуправления Уильям Бернс описал главные мировые проблемы в текущем году. По его мнению, в Лэнгли обеспокоены повышенным уровнем угрозы со стороны Китая и России, ростом напряженности на Ближнем Востоке и войной в Украине.

Об этом он написал в колонке для Foreign Affairs.

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По мнению главы ЦРУ, главные мировые проблемы 2024 года следующие:

  • потеря США стратегического влияния из-за роста роли Китая и РФ;
  • разведчики считают большую опасность от Поднебесной, чем от Кремля, поэтому за последние два года удвоили свой бюджет;
  • в Лэнгли озабочены началом года по аналогу первых дней "холодной войны";
  • опасность на Ближнем Востоке самая сложная за последние 40 лет;
  • "холодная война" закончилась с момента нападения РФ на Украину в 2022 году;
  • Россия проиграла войну на многих уровнях - 315 тыс. росармейцев убиты и ранены, 2/3 танков уничтожены;
  • экономика РФ терпит поражение, поэтому страна превращается в китайского вассала.

Прогноз ЦРУ по войне в Украине

Бернс дополнительно заявил, что этот год будет трудным на поле боя для Украины, из-за чего нужно продолжать военную поддержку. Тогда, как считают в Лэнгли, Украина окажется в более выгодном положении, и принудит Кремль к переговорам на своих условиях.

"Если появится возможность для серьезных переговоров, это позволит обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России. Тогда Украина сможет защитить свой суверенитет и восстановиться, а союзники должны неуклонно выполнять свои обязанности", — резюмирует в своей колонке директор ЦРУ.

Напомним, что ранее агентство Reuters заявило, что ЦРУ пытаются завербовать двойных агентов в России. Разведчики опубликовали русскоязычное видео, чтобы убедить россиян перейти на сторону Соединенных Штатов против режима Кремля.

В то же время The Washington Post заявило, что украинские разведывательные и другие спецслужбы превратились в мощных союзников США в борьбе против Кремля. Для этого Лэнгли потратило на их финансирование десятки миллионов долларов, начиная с 2015 года.

США
Китай
Украина
ЦРУ
Россия

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