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В ЦРУ створили нове відео для вербування росіян

23 січня 2024 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ЦРУ створили нове відео для вербування росіян
Кадр з відео ЦРУ. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Центральне розвідувальне управління США створило новий відеоконтент для вербування росіян. У відомстві наголосили, що ролик "Чому я зв’язався з ЦРУ: за Батьківщину" покликаний переконати росіян співпрацювати з американською спецслужбою.

Відповідне відео опубліковано в соцмережі Telegram і на платформах X та YouTube.  

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Ролик під назвою "Чому я зв’язався з ЦРУ: за Батьківщину" акцентує на російському патріотизмі та контрасті між солдатами, які жертвують собою на полі бою, і комфортним життям російських еліт вдома. 

Головний герой ролика — 35 річний чоловік, який служив у ВДВ. Через аварію він був змушений покинути службу, але свою подальшу долю він пов'язав з Головним управлінням Генерального штабу ЗС Російської Федерації (ГРУ). Однак зовсім незадовго він зрозумів, що головна проблема Росії всередині країни. 

"Істинний ворог Росії — всередині її самої. "Верхівка" продала країну за маєтки і яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю та стріляють з допотопної зброї", — йдеться у відео. 

Обурившись корупцією, кумівством, неналежним ставленням до народу та до військових, чоловік телефонує до ЦРУ задля співпраці. Американська спецслужба рекомендує росіянам використовувати для контактів браузер Tor, який створений для забезпечення анонімності в мережі Інтернет.

Це вже третє відео, зняте ЦРУ з початку російського вторгнення в Україну.

 

Представник служби запевнив, що ролики мають ефект.

"Якби вони не працювали, ми б не зробили третій", — наголосив він. 

Нагадаємо, через дуже малу кількість людей в Маріуполі Росія завезла до міста 50 тисяч мігрантів з "закапелків" РФ та Центральної Азії. Крім того, для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет.

розвідка
корупція
росіяни
ЦРУ
вербування

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