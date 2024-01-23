В ЦРУ создали новое видео для вербовки россиян
Центральное разведывательное управление США создало новый видеоконтент для вербовки россиян. В ведомстве подчеркнули, что ролик "Почему я связался с ЦРУ: за Родину" призван убедить россиян сотрудничать с американской спецслужбой.
Соответствующее видео опубликовано в соцсети Telegram и на платформах X и YouTube.
ЦРУ призывает россиян сотрудничать с американской разведкой
Ролик под названием "Почему я связался с ЦРУ: за Родину" акцентирует внимание на российском патриотизме и контрасте между солдатами, жертвующими собой на поле боя, и комфортной жизнью российских элит дома.
Главный герой ролика — 35-летний мужчина, служивший в ВДВ, Из-за аварии он был вынужден покинуть службу, но свою дальнейшую судьбу он связал с Главным управлением Генерального штаба ВС Российской Федерации (ГРУ). Однако совсем незадолго он понял, что главная проблема России внутри страны.
"Истинный враг России — внутри ее самой. "Верхушка" продала страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из допотопного оружия", — говорится в видео.
Возмутившись коррупцией, кумовством, ненадлежащим отношением к народу и военным, мужчина звонит в ЦРУ для сотрудничества. Американская спецслужба рекомендует россиянам использовать для контактов браузер Tor, созданный для обеспечения анонимности в сети Интернет.
Это уже третье видео, снятое ЦРУ с начала российского вторжения в Украину.
Представитель службы заверил, что ролики обладают эффектом.
"Если бы они не работали, мы бы не сделали третий", — подчеркнул он.
Напомним, из-за очень малого количества людей в Мариуполе Россия завезла в город 50 тысяч мигрантов из "закоулков" РФ и Центральной Азии. Кроме того, для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет.
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