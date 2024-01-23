В ЦРУ создали новое видео для вербовки россиян

Кадр из видео ЦРУ. Фото: скриншот

Центральное разведывательное управление США создало новый видеоконтент для вербовки россиян. В ведомстве подчеркнули, что ролик "Почему я связался с ЦРУ: за Родину" призван убедить россиян сотрудничать с американской спецслужбой.

Соответствующее видео опубликовано в соцсети Telegram и на платформах X и YouTube.

Читайте также:

ЦРУ призывает россиян сотрудничать с американской разведкой

Ролик под названием "Почему я связался с ЦРУ: за Родину" акцентирует внимание на российском патриотизме и контрасте между солдатами, жертвующими собой на поле боя, и комфортной жизнью российских элит дома.

Главный герой ролика — 35-летний мужчина, служивший в ВДВ, Из-за аварии он был вынужден покинуть службу, но свою дальнейшую судьбу он связал с Главным управлением Генерального штаба ВС Российской Федерации (ГРУ). Однако совсем незадолго он понял, что главная проблема России внутри страны.

"Истинный враг России — внутри ее самой. "Верхушка" продала страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из допотопного оружия", — говорится в видео.

Возмутившись коррупцией, кумовством, ненадлежащим отношением к народу и военным, мужчина звонит в ЦРУ для сотрудничества. Американская спецслужба рекомендует россиянам использовать для контактов браузер Tor, созданный для обеспечения анонимности в сети Интернет.

Это уже третье видео, снятое ЦРУ с начала российского вторжения в Украину.

Представитель службы заверил, что ролики обладают эффектом.

"Если бы они не работали, мы бы не сделали третий", — подчеркнул он.

Напомним, из-за очень малого количества людей в Мариуполе Россия завезла в город 50 тысяч мигрантов из "закоулков" РФ и Центральной Азии. Кроме того, для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет.